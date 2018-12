Başkan Tuna: "Sporcularımızın başarıları gurur veriyor"

Çin'in Jiaxing kentinde yapılan Dünya Ümitler Bocce Volo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu ve Toroslar Belediyesi Spor Kulubü Bocce Takımı oyuncusu Mehmet Can Yakın, volo basamak branşında 48 koşu 44 vuruş performansı ile Türkiye rekoru kararak dünya 3'üncüsü oldu.

Aynı turnuvada volo role branşında 59'da 52'lik skor performansıyla da Türkiye rekoru kırarak bir dünya 3'üncülüğü daha elde eden Mehmet Can, 25 yıllık Türkiye bocce tarihinde ilk erkekler volo basamak madalyası kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Milli sporcu Mehmet Can Yakın, Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna'yı ziyaret ederek, spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye, Bocce, Bowling, Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Bocce Takımı antrenörü Niyazi Kutlay'ın da eşlik ettiği ziyaretten ve elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna ise genç sporcu Mehmet Can'ın şampiyonluğunu kutladı. ‘Toroslar Belediye Spor Kulübü bir şampiyonluk daha çıkardı' diyen Tuna, "Toroslar Belediye Spor Kulübümüzün bünyesinde 2012 yılında kurduğumuz bocce takımımızın, disiplinli çalışmaları sonucu milli takıma 21 sporcu göndererek Türkiye'de en değerli takım ünvanını alması bizleri gururlandırmış, spora ve sporcuya sunduğumuz desteklerimizin sonucunu da en güzel şekilde göstermiştir. Antrenörümüz Niyazi Kutlay'ın nezdinde Çin'de yapılan Dünya Ümitler Bocce Volo Şampiyonasında 2 dünya üçüncülüğü elde eden milli sporcumuz Mehmet Can Yakın'ı ve tüm sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sporun her alanına desteklerimiz devam edecektir” dedi.

Antrenör Niyazi Kutlay ise bocce branşının Mersin'de gelişmesini sağlayan Tuna'ya teşekkür ederek, "Başkanımız Hamit Tuna, bocce branşına verdiği desteklerle bu başarıların mimarı olmuştur" diye konuştu.