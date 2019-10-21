Başkan Yılmaz, 8 asırlık zeytin ağacından hasat yaptı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı'nda korumaya alınan 8 asırlık zeytin ağacından hasat yaptı.

Kütük olarak 4 sene önce bir hızarın önünden alınarak 2 yaşında bir zeytin ağacıyla aşılanıp yeniden hayat bulan zeytin ağacı, şimdilerde verdiği meyvesiyle doğanın insanlara sunduğu bolluğun, bereketin ve paylaşmanın en güzel emsali konumunda.

Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan parkta bakımları özel olarak yapılan Toroslar'ın asırlık anıt ağacı, gemlik ve harap olmak üzere 2 cins zeytin veriyor. Tarih kokan zeytin ağacının sezonun ilk mahsulü olması dolayısıyla hasadına giden Başkan Yılmaz, “Meyvesi ve gölgesi ile nesilleri yaşatan, yeryüzünün armağanı zeytin ağaçlarımızın kıymetini biliyoruz” dedi.

“Hayata uzattığımız, birlik ve sevginin simgesi zeytin dallarımızdan bugün ürün toplayacağız” diyen Yılmaz, “Bakımlarını titizlikle yaptırdığımız kök salma ilaçları, bakım ve özel sulama çalışmalarının ardından meyve vermeye başlayan bu anıt ağacımızın manevi bir özelliği var. Hızarcının önünde odun olmayı bekleyen bu zeytin kütüğü, Alparslan Türkeş Parkı'na dikildi ve bugün bize sunduğu meyvesinin hasadını yapacağız. Tam 800 yıllık yani 8 asırlık. Kim bilir 800 yıl önce bu ağaçtan toplanan zeytinleri kimler yedi? Dolayısıyla manevi bir hatırası da olan ağaçtan zeytin yeme şansına sahip olduğumuz için mutluyuz, belediyemiz adına gururluyuz” diye konuştu.

“Anıt ağacımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Ünlü bir şairin, 'Zeytin ağacının vazgeçtiği yerde Akdeniz bitmiştir' sözüne atıfta bulunan Başkan Yılmaz, “Zeytin nice öyküye, romana, şiire konu olmuştur. Efsanelerde de yerini almıştır, dini kitaplarda da. Tarihin en ücra köşelerinde rastlarız ona. Ki en çok da Akdeniz'in simgesidir” ifadelerini kullandı.

Köklerinden yeniden doğuşun simgesi olan zeytin ağacının, tarım, çevre ve doğa duyarlılığı anlamında da ayrıca bir önemi olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Hayata uzattığımız, birlik ve sevgi simgesi zeytin dallarımızdan bugün ürün toplayacağız. Toroslarımıza dikildiği günden bu yana, her yıl yaklaşık 10-12 kilo ürün veren bu ağacımız, ilçemizin ve ilimizin simgelerinden biri haline geldiği için adına anıt ağaç diyoruz. Hem çevreye sahip çıkmak hem de farkındalık oluşturarak zeytin ağaçlarının yok olmaması yönünde yaptığımız bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anıt ağacımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah daha çok uzun yıllar bu ağaçtan zeytin yiyeceğiz” şeklinde konuştu.