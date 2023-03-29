Başkan Yılmaz: "Amacımız ilçemizde kaliteli ve konforlu ulaşımı sağlamak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Aşın Yılmaz, yol yapım çalışmalarının merkezde ve yaylalarda eş zamanlı olarak devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmalarla amacımız, kaliteli ve konforlu ulaşım ağımızı ilçemizin dört bir yanına ulaştırmak" dedi.

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan mahallelerde imara uygun yeni yol açım, düzenleme ve büz boru döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Ayvagediği, Gözne, Darısekisi mahallelerinde yol açma ve düzenleme, Soğucak ve Bekiralanı mahallelerinde ise büz boru döşeme çalışmaları gerçekleştirildi.

"Çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yol yapım çalışmalarının merkezde ve yaylalarda eş zamanlı olarak devam ettiğini söyledi. Özellikle yüksek kesimli mahallelerde vatandaşların kışı daha rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Yaylalarımızda yeni yerleşim alanlarının artmasına paralel olarak ulaşım hizmetleri de artıyor. İmara uygun yeni yol açım çalışmaları yaparak yaylalarımızı ilkbahar ve yaz aylarına hazır hale getiriyoruz. Hem merkezde hem de yüksek kesimli mahallelerimizde ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarımız, program dahilinde aralıksız devam edecek. Bu çalışmalarla amacımız, kaliteli ve konforlu ulaşım ağımızı ilçemizin dört bir yanına ulaştırmak" ifadelerini kullandı.