Başkan Yılmaz, Arslanköylü hemşehrileriyle buluştu

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği ile birlikte düzenledikleri 'Arslanköy Gönül Birliği' programında hemşehrileriyle bir araya geldi.

Toroslar Belediyesi'nin, Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği ile birlikte düzenlediği 'Arslanköy Gönül Birliği' programı yoğun ilgi gördü. Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'ın ile Arslanköylü şair, yazar ve sanatçıların katıldığı programda; birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.

Başkan Yılmaz, programda yaptığı konuşmasına Arslanköy'ün güzelliklerini ve değerlerini şiirsel bir dille anlatarak başladı. Yılmaz, "Bu programda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Bizi biz yapan kelimelerdir. Toroslarımız için birlik ve beraberlik içerisinde hizmetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğu güçlü bir şekilde sürdüreceklerini belirten Yılmaz, "Hemşehri dernekleri, hemşehrileri arasında yardımlaşma ve dayanışmanın yanı sıra kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler katar. Kentimizin büyümesi ve gelişmesi adına sivil toplum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya önem veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Kraliçe Lear Belgesel Filminde yer alan Arslanköylü tiyatrocu kadınları tebrik ederek çiçek takdim etti.

Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Firdevs Erdoğrul, Yılmaz'a programa sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ederken, Başkan Yılmaz da derneğin kurucu üyelerine bir plaket takdim ederek teşekkür etti.