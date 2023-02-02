Başkan Yılmaz: "Bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen bir nesil hedefliyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Tematik Kış Kampları çerçevesinde Mersin'e gelen üniversiteli gençleri Toroslar'da ağırladı. Başkan Yılmaz, bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, Türk milletinin var olan değerlerini özümsemiş bir nesil yetişmesini hedeflediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Tematik Kış Kampları' çerçevesinde farklı şehirlerden üniversite hayatına devam eden 140 öğrenci, Mersin Şehitliği ile Toroslar Belediyesinin Buluklu Mahallesindeki Kuvayi Milliye Karargahını ziyaret etti. Üniversiteli gençler, protokol üyeleriyle birlikte şehitlik önünde dev Türk bayrağı açtı. Şehit yakınlarının da bulunduğu ziyaret sırasında Şehit Piyade Er Çetin Özçiftçi'nin sene-i devriyesi dolayısıyla okunan mevlide katılan gençlere Toroslar Belediyesi tarafından Türk bayrağı takdim edilirken, tüm şehitler dualarla yad edildi.

"Gençlerimizin eğlenirken, öğrenmelerini de istiyoruz"

Hedeflerinin bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, Türk milletinin var olan değerlerini özümsemiş bir nesil yetişmesi olduğunu ifade eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz , "Bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatını bulan gençlerimizi Toroslarımızda ağırladık. Gençlerimizin eğlenirken öğrenmelerini, dünyayı ve çevrelerini keşfetmelerini istiyoruz. Bu noktada Toroslar Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, eğitim, kültür, sanat, bilim ve sporla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.