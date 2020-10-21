Başkan Yılmaz: “Bu bütçe, yatırım bütçesi”

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisi, 2021 yılı mali bütçesini kabul etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Bu bütçe, yatırım bütçesi. Yeni yılda Toroslarımızda yeni yatırım hamleleri yapacağız” dedi.

Toroslar Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci oturumu Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde yapılan bütçe görüşmelerinde; Toroslar Belediyesinin 2021 mali yılı ile 2022 ve 2023 mali yılı tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe oylamasının tamamlanmasının ardından konuşan Başkan Yılmaz, bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Göreve geldikleri günden bugüne kadar Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan Toroslar'a en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Bütçemiz, Toroslarımıza ve Mersinimize hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda kararların oy birliğiyle alınmış olması bizim için çok kıymetli. Desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bütçe, yatırım bütçesi. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni projelerimizi gerçekleştirme noktasında ciddi hamlelerimiz olacak. Bunu da sizlerin desteği ve güveniyle sağlamış olacağız" diye konuştu.