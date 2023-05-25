Başkan Yılmaz, çalışmaların devam ettiği bölgelerde inceleme yaptı

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Doruklu, Musalı ve Soğucak mahallelerinde devam eden yeni muhtarlık binası yapımı, kilit parke taşı döşeme, asfalt serimi ve meydan düzenleme çalışmalarını inceledi.

Toroslar'ın yüksek kesimlerini birim müdürleriyle birlikte ziyaret eden Başkan Yılmaz, çalışmalarla ilgili teknik ekibinden bilgiler aldı. Mahalle sakinleri ve esnafla da ilgilenerek taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz'a, hemşehrileri de yoğun ilgi gösterdi. “İlçemize güzel projeler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz” diyen Yılmaz, “Saha gezilerimiz sırasında hemşehrilerimizin bizlerle paylaştığı talep ve önerilere büyük önem veriyoruz. Bizleri her zaman güler yüzleri ile karşılayan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Meydanlar, şehirlerin kalbidir"

Başkan Yılmaz, Doruklu Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme, meydan düzenleme ve muhtarlık binası yapımı ile Musalı Mahallesi'nde asfalt serim, Soğucak Mahallesi'nde de kilit parke taşı ve semt pazar yeri çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Meydanların şehrin kalbi olduğunu belirten Yılmaz, Doruklu Mahallesi'ne kazandırkları yeni meydanın hayırlı olmasını diledi. Yılmaz; “Kültürel ve tarihi pek çok güzelliği barındıran Toroslarımızın doğal dokusunu bozmadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizin her noktası bizim için kıymetli. Hemşehrilerimizin talepleri ve sahadaki tespitlerimiz doğrultusunda ilçemizin dört bir yanında yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.