Başkan Yılmaz: "Camiler birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmanın en güzel merkezi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, müftülüğün, camilerin, din görevlilerinin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Camiler, birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmanın en güzel merkezi" dedi.

Yılmaz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Şaban Kondi ve İlçe Müftüsü Bayram Danacı'yı ziyaret etti. Yılmaz, güçleri yettiğince topluma hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, müftülüğün, camilerin, din görevlilerinin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. "Camiler, birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmanın en güzel merkezi" diyen Yılmaz, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm din görevlilerimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Camiler, aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, kardeşlik duygularının pekiştiği, sevginin daha da güçlendiği kutsal yerler. Hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına en çok dikkat ettiğimiz toplu alanlardan biri de camilerimizdir. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hazırladığımız hijyen paketlerini Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle de ilçemizdeki din görevlilerimize hediye ettik. Tüm din görevlilerimizin haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Kondi ise Camiler ve Din Görevlileri Haftasının her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutlandığını söyledi. Kondi, "Bu yıl sizler öncülük yaptınız. Hem camilerimizin, hem din görevlilerin, hem müftülüğümüzün hem de diyanetimizin belediyenizden her ne isteği olduysa bunu kat kat yerine getirdiniz. Kurumumuza sahip çıktığınızdan dolayı çok müteşekkiriz. Şu ana kadar Mersin'de yürüttünüz din ve hayri hizmetlerde, cami ve din görevlilerine yönelik çalışmalarda, Toroslar Belediyemizin apayrı bir yeri ve desteği var. Bunun en güzel örneğini de Emir Sultan Camii'nde gördük. Ekibinizle birlikte kısa zamanda harika bir iş çıkardınız. Camilerimiz can damarımız. Cami hepimizin. Camilerimiz bu toplumun manevi dönüşümünü gerçekleştirecek olan sevgi ve kardeşlik merkezleri. Camiler, taziye evleri, 4-6 yaş aralığındaki çocuklarımızın eğitim göreceği yerler ile ilgili din görevlilerimizle istişare etmeniz ve bu konuda çalışma yürütmenizden dolayı da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Toroslar İlçe Müftüsü Danacı da Başkan Yılmaz'a ziyareti ve hizmetleri için teşekkür etti.

Öte yandan, camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak sürdüren belediye ekipleri, hafta kapsamında ilçedeki camileri ve Kuran kurslarını ziyaret ederek, din görevlilerine hijyen seti hediye etti.