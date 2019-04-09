Başkan Yılmaz, çiçek yerine Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılmasını istedi

MERSİN (İHA) – 31 Mart'ta Toroslar Belediye Başkanı seçilen ve 8 Nisan'da mazbatasını alarak görevine başlayan Atsız Afşın Yılmaz, kendisine gönderilecek kutlama çiçekleri yerine Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı seçilen Yılmaz'a tebrik ziyaretleri başladı. Belediye hizmet binası önünde zabıta ekipleri ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Yılmaz, görevi devraldıktan sonra makamına dua ederek oturdu.

Vatandaşları makamında kabul eden Yılmaz, kendisine kutlama çiçeği göndermek isteyenlerden Mehmetçik Vakfı'nın hesabına bağış yapmalarını istedi.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Yılmaz, “Kutlama amaçlı çiçek gönderecek hemşehrilerimizin, dostlarımızın bunun yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması bizi daha çok mutlu edecektir. Bağış yapmak için www.mehmetcik.org adresine ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve bağışta bulunabilirsiniz” dedi.

Kendisine ziyarette bulunan hemşehrilerine de teşekkür Yılmaz, “Halkımızın teveccühüne layık olacak bir şekilde en güzel hizmetleri ve projeleri inşallah hayata geçireceğiz” diye konuştu.