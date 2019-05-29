Başkan Yılmaz, Çukurova Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin bağlı olduğu Çukurova Belediyeler Birliği'nin (ÇBB) encümen üyeliğine seçildi.

Adana'da yapılan ÇBB Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Kara, başkanlık görevini, Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'den devraldı.

Genel Kurulda, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da ÇBB'nin encümen üyesi oldu. Toplantıda konuşan Yılmaz, ÇBB'nin üye belediyelerin görüş alışverişi yapması ve belediyelerin birbirine destek olması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bölgesel düzeyde, tüm belediyelerin aynı çatı altında toplandığı bu önemli birlikte, işbirliğimizin teknik ve idari bilgi paylaşımını teşvik etmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşması hayati önem taşıyor. Belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek bakımından oldukça faydalandığımız Çukurova Belediyeler Birliğinin, belediyeciliğin gelişmesine büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Birliğin kurulduğu 1997 yılından bu yana geçen dönemde yapılan anlamlı çalışmaların bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceğini biliyoruz” dedi.

“Hibe Projelerinden faydalanmak istiyoruz”

Toroslar Belediyesi olarak projeler konusunda her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Toroslar Belediyesi olarak yeni dönemde Çukurova Belediyeler Birliğinden; özellikle yurt içi ve yurt dışı hibe projelerinin ve belediyeler arası işbirliği projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde maksimum faydalanmak istiyoruz. Bölgemize ekonomik ve sosyal alanda inovatif ve kapsayıcı yaklaşım getirecek projelerle ilgili her türlü işbirliğine açığız. Bilgi ve deneyim geliştirici çalışmalarda aktif rol almaktan onur duyarız. Bu birliği, siyaset üstü bir birliktelik olarak konumlandırıyor ve iş birliği yaparak çalışmaya devam ettiğimiz sürece çok iyi işler başararak, bölgemize önemli katkılar koyabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, yeni görev alan birlik üyelerine de başarılar diledi.