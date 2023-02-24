Başkan Yılmaz: "Dayanışmayı birlikte büyütüyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, deprem bölgesinden kente gelen depremzedelere desteğini sürdürürken, ilçede büyük birlik ve beraberlik örneği de sergileniyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçedeki sosyal tesislerde ve evlerde konaklayan depremzedelerin her türlü yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olan Toroslar Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturduğu Acil Destek Merkezi ile birebir insana dokunan çalışmalar yürütüyor.

Toroslar Belediyesinin yemekhanesinde de özenle hazırlanan sıcak yemekler her gün depremzedelerin kaldıkları yerlere ulaştırılıyor. Ayrıca, merkezde depremzede çocuklar için uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli faaliyetler de yapılıyor.

“Ülkemizin en büyük gücü; birliği, beraberliği ve kardeşliğidir”

Depremzedelerin yaralarını sarmak ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilk günden itibaren büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “İlçemize misafir olarak gelen depremzede kardeşlerimizin barınma, giyim, gıda ve hijyen gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunu da Toroslar halkının büyük dayanışmasıyla gerçekleştiriyoruz” dedi. “Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum" diyen Yılmaz, "Acıları paylaşıyor, yaraları birlikte sarıyoruz. Tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte depremzedelerin yanında olan ve destek veren esnafa, iş insanlarına ve Mersinlilere de teşekkür eden Yılmaz, "El ele gönül gönüle vererek dayanışma ve kardeşlik ruhu ile bu süreci birlikte atlatacağız inşallah. Yunus Emre Kültür Merkezimize gelen depremzede kardeşlerimiz, T.C. kimlik numarası ve adres kontrollerinin sağlanmasının ardından belediyemizden ihtiyaç duydukları desteği alabilirler” diye konuştu.