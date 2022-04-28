Başkan Yılmaz: "Dünya, şartlar ve konjektür değişiyor ve gelişiyor"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk ve İslam dünyasından ile Afrika'dan Mersin'e gelen öğrencileri, iftar programının ardından Buluklu Mahallesi'nde bulunan Kuvayimilliye Karargahı'nda ağırladı.

Mersin'de milli mücadelenin destansı hikayesinin yaşayan bir örneği olan fotoğraflar, belgeler ve etnografik eserlerle donatılan yaklaşık 200 yıllık karargahta bir araya gelen gençler, kent tarihini ve kültürel mirası Başkan Yılmaz'dan dinledi. Gençlerin Türk dünyasından söylediği şarkı ve marşlara da eşlik eden Başkan Yılmaz, eğitimleri için Mersin'e gelen öğrencileri, kardeş olarak kabul ettiklerini ve kendilerini Toroslar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. “Ülkemize, Mersinimize hoş geldiniz” diyerek öğrencilerle yakından ilgilenen Yılmaz, "Sizleri seviyoruz ve sizlerle iletişim halinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Eğitim görmek için geldiğiniz kentimize uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Dünya, şartlar ve konjektür değişiyor ve gelişiyor. Bu da bizlerin ve sizlerin daha yakın ilişki kurmasına, sosyal, ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasındaki birlik ve beraberliğin daha da kuvvetlenmesinde büyük rol oynuyor. Bu bağ, kopmadan nesilden nesle aktarılacak” diye konuştu.

Gençler de kendilerini hem iftarda hem de Kuvayimilliye Karargahı'nda ağırladığı için Başkan Yılmaz'a teşekkür ederken, tarihi, kültürel değerlere ve doğal güzelliklere sahip olan Toroslar'ı gezmekten büyük mutluluk duyduklarını da ifade ettiler.