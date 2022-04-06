Başkan Yılmaz, emniyet mensupları ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenledikleri iftar programında, ilçede görev yapan emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kuruluşlarından biri olan ve gücünü milletinden alan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Yılmaz, tüm güvenlik güçlerine sağlık, başarı ve mutluluk diledi. İlçede bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün bahçesinde kurulan iftar sofrası, yoğun ilgi gördü. Toroslar İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Alpaslan Yılmaz ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı programda Başkan Yılmaz, şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle ilçede görev yapan emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kentteki huzur ve güven ortamı nedeniyle bütün emniyet mensuplarına teşekkür eden Yılmaz, "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Bu güzel manevi atmosferi siz değerli emniyet mensuplarımız, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile paylaşmanın hazzını yaşıyoruz. Kahraman Polis Teşkilatımız, toplumumuzun, devletimizin ve milletimizin birliği ve beraberliği için fedakarca çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize, görevlerini sürdüren polis teşkilatı mensuplarına ve emekli teşkilat mensuplarına aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ise Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Bu mübarek günde, Ramazan ayının ilk haftasında Emniyet Teşkilatımızın güzide mensupları, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile bizleri iftar programında buluşturan Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından Karagöz-Hacivat, Meddah, sihirbaz gösterileri ve İbiş ile Memiş'e kadar birçok etkinliğin yer aldığı Toroslar Belediyesinin Ramazan şenliklerinde, çocuklar doyasıya eğlendi.