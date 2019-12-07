Başkan Yılmaz: "En büyük zenginliğimiz birlikte ve beraberliğimiz olacak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2019 yılının son meclis toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "En büyük destekçimiz olan halkımızdan aldığımız güçle hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak toplumun her katmanını ilgilendiren konularda hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten hamleler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz başkanlığında yapılan Toroslar Belediye Meclisi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2020 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, “2020 yılına gelecek vaat eden vizyon projelerimiz ile hazırız” diyen Başkan Yılmaz, “Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Kent estetiği ve çevre dostu çalışmalarımızın yanında, kültürden sanata, sağlıktan spora ve eğitime kadar birçok alanda dolu dolu geçen hizmetlerimizle bir yıla veda etmeye hazırlanırken, 2020 yılına gelecek vaat eden vizyon projelerimiz ile hazırız” şeklinde konuştu.

“Umudumuz, hayalimiz ve hedefimiz büyük”

“Yeni ümitler ve beklentilerle yeni bir yıla daha girmenin mutluluğu içerisindeyiz” ifadesini kullanan Yılmaz, “Öncelikle ülkemiz ve tüm dünyada hoşgörünün ve sevginin egemen olması, insanlarımızın huzur ve refah içinde yaşamasıdır. Umudumuz, hayalimiz ve hedefimiz büyük. Yine en büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının hayırlara vesile olmasını diler, başta değerli hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim” diye konuştu.