Başkan Yılmaz: "Güçlü aile için kadın güçlü olmalı"

Mersin'in merkez ileçe Toroslar Belediyesinin düzenlediği “Toroslar'da Kadın Sağlığı Paneli'nde”, kadınların, uyum içerisinde ve müzik eşliğinde yaptığı egzersiz hareketleri salonda renkli görüntülere sahne oldu.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Toroslar'da Kadın Sağlığı Paneli, yoğun ilgi gördü. Panele katılan tüm kadınların tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı. Ev hanımlarının yanı sıra akademi ve iş dünyasında başarılarıyla dikkat çeken kadınların bir araya geldiği panelde, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm katılımcılara seslenerek güçlü kadın profilinin önemine vurgu yaptı. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Atıl Aktaş, Fizyoterapist Aslı Ak Toprak, Uzman Psikolog Büşra Sarı Ertek ve Dr. Uğurcan Üstündağ'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, obeziteden kanserde erken teşhise, kadın ruh sağlığını etkileyen faktörlere ve pelvik taban kas egzersizlerine kadar birçok konu üzerinde duruldu. Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz'ın da katıldığı panelde, kadın belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, güçlü aile için kadının güçlü olması gerektiğine dikkat çekerek. 'Salonda çok güzel bir enerji var. Bu da beni mutlu etti. Şehrimizin her yerinden gelen kadınları ağırlıyoruz. Burada doktorlarımız, hocalarımız, çalışanlar ve ev hanımlarımız var. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz, güçlü ve sosyal bağları kuvvetli bir toplumuz” diyen Yılmaz, "Bizleri geleceğe taşıyan, gelecek nesillerimizi yetiştiren en önemli müessese ailedir. Çok şükür ki biz aile bağları güçlü olan bir toplumuz. Bu çok önemli. Ailemiz güçlü olursa toplumumuz da güçlü olur ve çocuklarımız da güzel yetişirler. Özgüvenli çocuk, özgüvenli gençlik ve özgüvenli kadın güçlü gelecek demek. Bu açıdan güçlü aile için de mutlaka kadının güçlü olması gerekiyor. Bu etkinliği düzenlememizin ana sebebi de budur. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı paylaşmak ve bunlara çözüm bulmak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Panele katkı sunan kıymetli akademisyenlerimize ve burada yüksek ve güçlü enerjinin bir parçası oldukları için tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yılmaz, panele katkı sunan akademisyenlere teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti.