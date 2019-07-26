Başkan Yılmaz, Halk Gününde vatandaşlarla buluştu

Başkan Yılmaz, her perşembe günü geleneksel hale getirdiği 'Halk Günü' buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşların bu hafta yoğun katılım gösterdiği Halk Gününde Başkan Yılmaz, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Yılmaz'ı ziyaret ederek çalışma alanları hakkında bilgiler verdi.

Halk Günü ile ilgili açıklama yapan Yılmaz, hemşehrileri ile olan bağlarının daha da güçlenmesini istediklerini söyledi. Yılmaz, “Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini planlı bir şekilde çözebilmek için çalışıyoruz. Halk Günü uygulaması ile sorunların başında iş sıkıntısının geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yatırımların ve bölgesel kalkınmanın önüne engel koyan değil, engelleri kaldıran bir anlayışla çalışacağız. Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendirerek vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yeni iş sahaları oluşturacağız” dedi.

Halk Günü buluşmaları, her hafta perşembe günü saat 10.00 ile 12.00 arası sivil toplum kuruluşları, 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ise vatandaşlarla belediye hizmet binasında devam edecek.