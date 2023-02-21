Başkan Yılmaz, Hatay depremi sonrası vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, merkez üssü Hatay olan, Mersin ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından geceyi tedbir amacıyla dışarıda geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

Toroslar Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden Toroslar'ın dört bir yanındaki sosyal tesisler ve spor kompleksleri olmak üzere muhtelif yerlerde Toroslar Kaymakamlığı ile birlikte hazırlanan acil toplanma alanlarını vatandaşlara bir kez daha duyurdu.

İkamet ettiği yere en yakın acil toplanma alanlarında buluşan vatandaşlara, Toroslar Belediyesince gece boyunca sıcak çorba ve su ikramı da yapıldı. İlçede hazırladıkları acil toplanma alanlarında, hemşehrilerini ve deprem bölgesinden gelerek ilçeye yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Başkan Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Destek için teyakkuzdayız” dedi.

“Depremzede kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz”

Başkan Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşların belediyenin '0324 322 72 00' numaralı telefonundan acil destek merkezine ulaşabileceklerini de belirterek, “Kahramanmaraş'ın ardından bu kez merkez üssü Hatay olan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin üzüntüsünü yaşadık. Mersin ve çevre illerde hissedilen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha hiçbir afetle karşılaşmayız. Biz büyük bir devlet, çok güçlü bir milletiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.