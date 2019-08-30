Başkan Yılmaz: "Hedefimiz, hızlı ve kaliteli hizmet"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın her hafta vatandaşlarla bir araya geldiği ‘halk günü' uygulaması, bu hafta da yoğun ilgi gördü.

Saat 10.00 ile 12.00 arası sivil toplum kuruluşlarını, 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ise vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Yılmaz, talep ve önerileri birebir dinledi. Vatandaşların talepleri ile ilgilenerek çözüme kavuşması için ilgili birim müdürlerine talimatlar veren Yılmaz, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışını önemsediklerini söyledi. “Hizmet ettiğimiz insanlarla temas halinde olmak önceliğimizdir” diyen Yılmaz, toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini vurguladı. Yılmaz, "Vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sunarak insan odaklı belediyeciliğe önem veriyoruz. Halk günü uygulaması ile yaptığımız görüşmelerin oldukça faydalı olduğunu gördük. Gelen talepler doğrultusunda İlçemizde ihtiyaç duyulan noktaları da tespit etmiş oluyoruz" dedi.

Gelen taleplerin ağırlıklı olarak istihdam konulu olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda Toroslar'a yeni iş sahaları oluşturacaklarını ve yatırım yapmak isteyen girişimcilere de destek vereceklerini söyledi.