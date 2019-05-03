Başkan Yılmaz, Hıdırellez Bayramı'nı kutladı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, baharın gelişini müjdeleyen Hıdrellez Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

Başkan Yılmaz, Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, baharın gelişi anlamına gelen, dostluğu ve kardeşliği pekiştiren Hıdırellez Bayramı'nın, Türk dünyasının kültür ve geleneklerinden biri olduğunu vurguladı. Kültürel değerlerin korunup yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Yılmaz, “Bizi millet yapan değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Hıdırellez, Hızır ve İlyas Peygamberin yeryüzünde buluştuğu, baharın gelişini müjdeleyen gündür. Baharla birlikte doğanın ve tüm canlıların uyandığına, bolluk ve bereketin kaynağı olduğuna inanılmaktadır. Atalarımızdan bize kalan büyük bir miras olan, geçmişle geleceğimiz arasında bir köprü görevini yürüten Hıdırellez Bayramı aynı zamanda birlik ve beraberliğimize de güç katmaktadır. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin Hıdırellez Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.