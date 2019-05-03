İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Yılmaz, Hıdırellez Bayramı'nı kutladı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, baharın gelişini müjdeleyen Hıdrellez Bayramı’nı kutlayarak, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, baharın gelişini müjdeleyen Hıdrellez Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.


Başkan Yılmaz, Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, baharın gelişi anlamına gelen, dostluğu ve kardeşliği pekiştiren Hıdırellez Bayramı'nın, Türk dünyasının kültür ve geleneklerinden biri olduğunu vurguladı. Kültürel değerlerin korunup yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Yılmaz, “Bizi millet yapan değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Hıdırellez, Hızır ve İlyas Peygamberin yeryüzünde buluştuğu, baharın gelişini müjdeleyen gündür. Baharla birlikte doğanın ve tüm canlıların uyandığına, bolluk ve bereketin kaynağı olduğuna inanılmaktadır. Atalarımızdan bize kalan büyük bir miras olan, geçmişle geleceğimiz arasında bir köprü görevini yürüten Hıdırellez Bayramı aynı zamanda birlik ve beraberliğimize de güç katmaktadır. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin Hıdırellez Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.