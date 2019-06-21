Başkan Yılmaz: "Hizmetlerimizi insan odaklı yürütüyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nde, personele Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri verildi.

Belediye bünyesinde çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları İsmail Hayırlı ve Fatma Sinem Akkurt ile kurum doktoru Uğurcan Üstündağ tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde verilen seminer, personelin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline yönelik sinevizyon eşliğinde düzenlenen eğitimde, meslek hastalıkları, çalışanların sağlık sorunları, erken tanının önemi, işe giriş muayenesi ile periyodik muayenenin düzenli olarak yaptırılması konuları üzerinde duruldu. İşe giriş muayenesinin önemi hakkında konuşan doktor Uğurcan Üstündağ, “İşe giriş sürecinde almış olduğunuz sağlık raporu bugüne kadar bilmediğiniz bir hastalığınız varsa onu öğrenmenize de yarar sağlar. 18 yaşında bile olsanız bilmediğiniz bir hastalığınız olabilir. Örneğin, tüberküloz hastalığının aileler kendilerinde ya da çocuklarında olup olmadığını bilemiyorlar. Siz bizden rapor almaya geldiğinizde sağlığınızla ilgili problem var mı ona bakıyoruz" diye konuştu.

Hastalıkları, meslek Hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar olarak iki ayrı başlıkta ele alan Üstündağ, “İş yeri dışında geçirdiğiniz rahatsızlıklar meslek hastalığı olarak sayılmaz ama örneğin iş başında yediğiniz yemekten rahatsızlanırsanız bu meslek hastalığı olarak kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesi'nin çalışmalarını insan odaklı olarak yürüten bir kurum olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da "Çalışan her personelimizin sağlığı bizim için çok önemli. Personelimizin iş güvenliğini iyi bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi için hizmet içi eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yılmaz, aynı zamanda personelin iş güvenliği açısından yasal hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve güvenli çalışma ortamlarında daha verimli çalışabilmeleri için bu eğitimlerin düzenli periyotta verilmeye devam edileceğinin de altını çizdi.