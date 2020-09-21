Başkan Yılmaz, İçel İdmanyurdu'na yeni sezonda başarılar diledi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2020-2021 sezonunda Mersin'i 3'üncü Lig'de temsil eden İçel İdmanyurdu takımını antrenmanında ziyaret ederek, yeni sezonda başarılar diledi.

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne, konaklama ve antrenman yapabilecekleri Korukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki tesisi tahsis eden Başkan Yılmaz, antrenman alanına gelerek kırmızı lacivertlilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Yılmaz, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Metin Saltık, Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldiği ziyaretinde bir sürprizle de karşılaştı. İçel İdmanyurdu Takım futbolcuları, Yılmaz'a ziyareti sırasında bir sürpriz yaptı. Yılmaz'ın doğum gününü pasta ile kutlayan ekibe Başkan Yılmaz da teşekkür ederek, takımdan doğum günü hediyesi olarak şampiyonluk istedi. Yılmaz, yeni sezonun Mersin'e ve spor camiasına hayırlı olmasını dileyerek, "Sizi yakından takip ediyoruz. Sizden başarı beklentimizi karşılayacağınıza canı gönülden inanıyoruz. Birbirine inanan ve güvenen bir ekipsiniz. Kentimiz de size inanıyor ve güveniyor. Şampiyonluk yolunda sizlerin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Metin Saltık da Yılmaz'ın verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a takımımıza sunduğu her türlü destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sezon kulübümüze başarılı sporcular transfer ettik. Takımımızdan beklenti çok yüksek. Bu beklentilere cevap vererek takımımızı bir üst lige çıkartacağız" ifadelerini kullandı.