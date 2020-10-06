Başkan Yılmaz, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kuvayi Milliye Caddesi'nde hizmet veren esnafların yanı sıra Zeki Ayan, Tozkoparan ve Yusuf Kılıç Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yılmaz, hayırlı işler dileyerek taleplerini dinledi. Yılmaz, evlerinin önünde örgü işleyerek muhabbet eden hemşehrilerinin yanına da giderek gönül selamı verdi, hal ve hatırlarını sordu.

"Hemşehrilerimizin her daim yanındayız" diyen Başkan Yılmaz, "Toroslarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Mahalle ziyaretlerimiz sırasında esnaflarımızla ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek gönül gönüle güzel bir sohbeti paylaştık" dedi.

Gittiği her sokakta hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, son zamanlarda artan vaka sayılarına da dikkat çekerek maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili daha dikkatli olunması hususunda hatırlatmalarda bulundu.

Bölge esnafı ve mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz'ın vatandaşla iç içe olması, istek ve taleplerini dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.