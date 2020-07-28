Başkan Yılmaz: “İlçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz”

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Turunçlu Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, "Modern, nitelikli ve kalıcı hizmetlerle ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesince sıcak asfalt çalışması yapılan Turunçlu Mahallesinde incelemelerde bulundu. Finişerle sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinden inceleyen Yılmaz, mahalle esnafını da ziyaret ederek, istek ve önerilerini dinledi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Nedim Zertürk'ün de eşlik ettiği mahalle gezisi sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yılmaz, ilçenin bir çok noktasında asfalt çalışmalarına hız verdiklerini ve ihtiyaç duyulan sokakları program dahilinde asfaltlamaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, "Hemşehrilerimizin taleplerini ilk ağızdan dinleyip eksikleri gidermek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız. Amacımız, Toroslar'ımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Yeter ki esnafımızın işi iyi olsun, halkımızın yüzü gülsün. Bugünleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

Muhtar Zertürk ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şahsım ve mahallelim adına Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Mahalle sakinleri ve bölge esnafı da Başkan Yılmaz'a gösterdiği ilgiden ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.