Başkan Yılmaz, ilk nikahını kıydı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, göreve başlamasının ardından ilk nikahını kıydı.

Toroslar Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvuran Büşra ve Nazım ile Filiz ve Gökcan çiftinin nikah akitlerini gerçekleştiren Başkan Yılmaz, genç çiftleri ve ailelerini tebrik ederek, mutluluklar diledi. Yılmaz, belediye başkanı olduktan sonra ilk nikahı kıymanın kendisi için de ayrı bir mutluluk olduğunu belirterek, evliliğin aile kurumunun temeli olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Bugün benim için de özel bir gün. Belediye başkanı olduktan sonra ilk nikahı kıyıyorum. Evlilik, çok önemli bir kurumdur. Güçlü bir aile yapısı gerekiyor. Bunun ilk adımı da evlilik. Nikah akitlerini gerçekleştirdiğimiz genç çiftlerimiz aile oldular. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz daha sonra evlilik cüzdanını gelinlere takdim etti. Çiftlere kahve fincanı da hediye eden Yılmaz, "Bir kahvenin kırk yıl hatırı varmış. Çiftlerimizin bu kahve fincanlarıyla kahvelerini içtiklerinde bu mutlu günlerini hatırlamalarını istiyoruz" diye konuştu.