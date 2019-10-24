Başkan Yılmaz, işitme engelli çocuklarla çiçek ekti

Toroslar Belediyesi'nin, Mersin Rotary Kulübü ile birlikte Yunus Emre İşitme Engelliler İlköğretim Okulu için yaptığı denge parkuru ve hobi bahçesinin açılışı yapıldı.

Mersin Rotary Kulübü Bölge Guvarnörü Hakan Karaalioğlu, dönem Başkanı Burak Hosta, kulüp üyeleri ve eşlerinin hazır bulunduğu açılışta, okul idareci ve öğretmenlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri ile denge parkuru ve hobi bahçesinin açılış kurdelesi kesildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Kerim Demircan, “2023 vizyon belgesi kapsamında denge parkuru ve hobi bahçemiz yapıldı. Desteklerini esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve Mersin Rotary Kulübüne teşekkür ederim” dedi.

Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Burak Hosta ise yaptığı konuşmada, “Belediyemiz ile bir sosyal toplum kuruluşunun birlikte çalışarak milli eğitimimizin bir okuluna böyle bir katkıda bulunuyor olmak gerçekten mutluluk verici. İşitme engelli bireylerin kendine yetebilen yetişkinler olarak yaşama dâhil olmasını sağlayan bu okulumuz gerçekten çok önemli bir görev üstleniyor. Hobi bahçesi ve denge parkurunun yapılmasında emeği geçen öncelikle Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a, okul müdürümüze ve Mersin Rotary Kulübü üyelerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Birlikte engelleri aşacağımız projelerle daha iyi yarınlar kuracağız”

Çocukların sevgi gösteriyle karşıladığı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları adına bu çalışmaları çok önemsiyoruz” diyen Yılmaz, “Sizlerle birlikte böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çalışmaya destekte bulunan Rotary Kulübüne teşekkür ediyorum. Okula geldiğimiz andan itibaren okul idarecilerimizde, öğretmenlerimizde büyük bir heyecan ve şevk gördük. Bu durum bizleri çok mutlu etti ve o heyecan bizlere de geçti. Çocuklarımız bize sarıldılar, memnuniyetlerini gösterdiler bu bizim için her şeye değer” şeklinde konuştu.

Yılmaz, seçim öncesi vaatlerinden bir olan 'Engelsiz Düşler Köyü' projesini de hayata geçireceklerini vurgulayarak şöyle devam etti; “Engelli vatandaşlarımız için projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de Engelsiz Düşler Köyü. Toroslarımızda doğanın içinde, engelli vatandaşlarımız için oluşturacağımız merkezde eğlence, eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleriyle onlar için günlük yaşamda engel olan tüm unsurları ortadan kaldıracağız ve geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlayacağız. Fiziksel ve zihinsel engel taşıyan vatandaşlarımıza uygun şekilde tasarlayacağımız Engelsiz Düşler Köyü'nde, aynı zamanda sanatsal faaliyetler ve atölye çalışmaları da düzenleyeceğiz. Birlikte engelleri aşacağımız bu proje ile daha iyi yarınlar kuracağız.”