Başkan Yılmaz, Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalamak için meclisten yetki aldı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından yerel yönetimler eliyle toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalamak için meclisten yetki aldı.

Toroslar Belediyesi'nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda, son zamanlarda artan kadın cinayetleri üzerinde durarak, bu konuda etkin bir mücadelenin oluşturulması için uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Toroslar Belediyesi olarak ortaya bir duruş koymak ve bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

Meclisten Başkan Yılmaz'a imza yetkisi

Bu kapsamda Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalamanın yanı sıra; Eşitlik Eylem Planı geliştirmek üzere ‘yasal temsilci' olarak meclisten oy birliğiyle yetki alan Yılmaz, kadın hakları, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. Yılmaz, “Kadın cinayetleri Mersin'de de giderek arttı ve bunun sebeplerine baktığımızda sosyolojik faktörlerin baş gösterdiğini görüyoruz. Kadının toplumsal yaşamda eşit haklara sahip olması ve kadın cinayetlerine dur demek adına ilçemizde çalışmalar yapacağız. İş atölyeleri kurmak, kurumsal eşitlik birimi oluşturmak, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde eğitimler vermek gibi projelerimiz var. Çalışmalar kapsamında kadın dayanışma merkezimizi daha da aktif hale getireceğiz. Bu projeleri yaparken ihtiyaca uygun olması ve sürdürülebilir olmalarına dikkat ediyoruz. O yüzden ince eleyip sık dokuyacağız” diye konuştu.

“Güneş enerjisi santralleri fizibilite çalışmaları yaptık”

Meclis toplantısının bir diğer gündem maddesi olan Evrenli Mahallesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı yapılması amacı ile hazırlanan uygulama imar planı teklifi ise İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, “Güneş enerjisi santralleri önemli bir konu. Buna ihtiyaç var. İlçemizde bu tesisi kurmak için gerekli geniş alanımız da var. Gerekli fizibilite çalışmalarını yaptık. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan aldığımız yaklaşımlar da olumlu” şeklinde konuştu.

Toplantıda, 2019 yılı aylık meclis tatilinin ağustos ayı olarak belirlenmesi nedeni ile bir sonraki meclis toplantısının 2 Eylül 2019 Pazartesi günü yapılmasına karar verildi.