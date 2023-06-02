İhlas Haber Ajansı

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Başkan Yılmaz, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hafta sonu gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere zihin açıklığı ve başarılar diledi.


Yılmaz, 4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS'ye girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı. Sınava girecek tüm öğrencilerin ve ailelerinin heyecanını paylaştıklarını belirten Yılmaz, "Gençlerimiz, geleceklerini belirlemede önemli bir sınava girecekler. Onlardan tek isteğimiz hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için sınavlarına konsantre olmalarıdır. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan geleceğimizin teminatı çocuklarımıza başarılar diliyorum. Onların başarısı bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur" dedi.

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