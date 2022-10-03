Başkan Yılmaz, mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yürüttükleri üst yapı çalışmalarını takip ederek hemşehrileriyle buluşuyor.

Kurdali Mahallesi'nde devam eden asfalt serim çalışmalarını Mahalle Muhtarı Abdullah İnan ile birlikte inceleyen Başkan Yılmaz, mahallede çocukların sevgisiyle karşılaştı. Çocuklarla tek tek sohbet eden Yılmaz, onlara özel hazırlattığı boyama kitaplarını hediye etti.

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde su, elektrik, doğalgaz ve internet gibi alt yapı çalışmaları nedeniyle asfalt bütünlüğü bozulan ve tahrip olan yollarda asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çağdaşkent Mahallesi'nin ardından Yusuf Kılıç, Çukurova, Toroslar, Osmaniye, Mithat Toroğlu ve Kurdali mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları ile yollar daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşurken, mahalle sakinleri de bu hizmetlerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için yapılan asfalt bakım çalışmaları belirlenen diğer mahallelerde de devam edecek.

Kurdali Mahallesi'ndeki çalışmaları takip eden ve ekiplerden bilgiler alan Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin, yaşam alanlarını güzelleştirmek adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Toroslar halkı her şeyin en güzeline layık. Toroslarımızı hak ettiği marka ilçe konumuna getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlık, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda yürüttüğümüz projelerimizin yanı sıra alt yapı sorunları bitmiş, üst yapı çalışmaları tamamlanmış bir ilçe hedefindeyiz. Hemşehrilerimizle birlikte omuz omuza hizmete devam edeceğiz” dedi.