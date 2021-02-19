Başkan Yılmaz: "Mersin'in geleceği için güç birliği önemli"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının, Mersin Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yerel yönetimler, odalar, STK'lar ve yatırımcıların destekleriyle projelendirdiği "Kargıcık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Kargıcık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde yatırım yapılmasını amaçlayan bir şirket kurulmasına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Bölgede yapılması planlanan projelerin ele alındığı sunumların ardından bir konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, denizi, yaylaları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Mersin'de turizmin gelişmesi için hep birlikte gösterilen gayretin önemine değindi. Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) başkanı da olan Yılmaz, kentin geleceğine yön verecek çalışmalarda kent dinamikleriyle yapılacak işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Bu şehre katma değer sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Projenin lokomotifi olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini tebrik eden Yılmaz, "Bu proje, beraberlik içerisinde bir organizasyon yapabilme yeteneğinin en güzel örneğidir. Başkanlarımız da Ticaret Odasında yakaladıkları sinerjiyi kentin geneline yaymış oldular. Bakanımızın, valimizin, belediye başkanlarımızın destekleriyle yapılacak bu yatırıma katkı vermekten memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Projenin başarılı olacağına inandığını belirten Yılmaz, “Yatırımcı, yatırım yapacak. Projenin gerçekleştirilmesinden sonraki şirketin işleyiş modeli ve tesislerin işletilme modeli bence profesyonelce işletilecektir ama şeffaf bir şekilde ortaya konulursa yatırımcının daha rahat, daha canı gönülden ve belki daha yüksek miktarlarda yatırım yapabileceğini düşünüyorum. Projenin, turizm kenti Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.