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Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yerel yönetimler ile halk arasındaki en önemli yöneticilerin muhtarlar olduğunu söyledi.


Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ergün Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Yılmaz'ı ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek olan projeler konusunda görüş alış verişinde bulundu.


Ziyarette yerel yönetimler ile halk arasındaki en önemli yöneticilerin muhtarlar olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Muhtarlarımız mahallelerde bizleri temsil eden en önemli merci. Halkımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla çalışıyoruz. Muhtarlarımızın da vatandaşların isteklerini bizlere hızlı bir şekilde iletmeleri, bizleri hizmet noktasında destekliyor. Bu yolda hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.


“Projeler Toroslar'a değer katacak”


Dernek Başkanı Ünlü ise “Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın projeleri Toroslar'a değer katacak şekilde. Bizler de el ele verip Toroslarımıza sahip çıkacağız. İlgi ve alakasından dolayı başkanımıza ve davete icabet eden muhtarlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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