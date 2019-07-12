Başkan Yılmaz muhtarlarla buluştu

Muhtarların yerel yönetimdeki önemine değinerek, “Demokrasinin temel taşları muhtarlardır” diyen Yılmaz, “Daha güzel bir Toroslar'ı hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimlerinde tekrar seçilen ve ilk defa göreve gelen tüm muhtarları tebrik ederek konuşmasına devam eden Yılmaz, “Şehrimize, ilçemize ve mahallelerimize en güzel hizmetleri vereceğinize, el birliğiyle Toroslar'a en iyi şekilde hizmet edeceğimize canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Toroslar ilçesi sınırları içinde bulunan 67 mahalle muhtarı ile sürekli işbirliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, “Halkın oylarıyla seçilmiş olmak hiç kuşkusuz bizlere olduğu gibi sizlere de çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Gelişen ve büyüyen Toroslar için siz değerli muhtarlarımızla sürekli görüş alışverişi yapmayı, sorunları ve talepleri ivedilikle çözüme kavuşturmayı çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Hizmetlerimizin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz"

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın yerelden başladığına dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti; "Sizler, mahallelerinizdeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilen ve belediye olarak bizlerin yapacağı hizmetlere en somut katkı ve önerileri sunacak kişilersiniz. Sizlerin vasıtasıyla Toroslar halkımıza vereceğimiz hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz. Mahalle ve köylerinizde yaşadığınız sıkıntıları, bizlerden beklentilerinizi iletmeniz ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmamız amacıyla düzenlediğimiz bu toplantının bundan sonra da geleneksel hale gelmesini planlıyoruz.”

“Bizlere duyduğunuz güven ve vermiş olduğunuz değerden dolayı mutluyuz” diyen muhtarlar ise “Böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirerek sorunlarımızı dinleyen Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

Toplantı sırasında muhtarlardan gelen talep ve önerileri dikkatle dinleyen Başkan Yılmaz, gelen taleplerin aciliyet sırasına göre giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Toplantı, Başkan Yılmaz'ın mahalle muhtarlarına rozet takmasıyla sona erdi.