Başkan Yılmaz: “Parklarımızı yenileyerek modern görünüm kazandırıyoruz”

MERSİN (İHA) – Mersin'in Toroslar ilçesinde parklar bakıma alındı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, başlattıkları bakım çalışmasıyla ilçe genelindeki parkları bahara hazırladıklarını belirterek, “Parklarımızı yenileyerek daha modern görünüm kazandırıyoruz” dedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, parklarda bakım çalışmalarına hız verdi. Çimlerin biçilmesinden ağaç budamasına, çiçek ve ağaç dikiminden bakım, onarım ve temizliğe kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar, peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, vatandaşların daha temiz ve düzenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri için ilçe genelindeki parklarda geniş çaplı bir bakım çalışması yaptıklarını söyledi. Mevcut park ve yeşil alanların daha modern ve işlevsel hale gelmesi için yeni projeler geliştirdiklerini belirten Yılmaz; “İlçemiz genelindeki parkları yenileyerek daha modern görünüm kazandırıyoruz. Parklarımızda aynı zamanda tarihi ve milli değerlerimizi de yansıtıyoruz. Hedefimiz, yeşili ve doğal güzellikleriyle şiirlere ve romanlara konu olmuş Toroslarımızın bu değerlerini gelecek nesillere aktarmak. Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz” diye konuştu.