Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma törenine, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı. Başkan Yılmaz, çalışma arkadaşlarına seslenerek, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Toroslar'a gece gündüz hizmet etmenin yanı sıra pandemide ve depremin ardından canla başla görev yapan çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yılmaz, bir süre önce vefat eden Park ve Bahçeler Müdürü Yunus Emre Kahraman'ı rahmetle andıklarını söyledi.

“Biz, büyük bir aileyiz” diyen Başkan Yılmaz, "Toroslar'da sizlerle birlikte verdiğimiz hizmetlerde hep yüz akı olduk. Elinize, kolunuza sağlık. Sizler bizim için önemlisiniz ve değerlisiniz. Hepinizin yaptığı iş bir bütünün parçasıdır. Girdiğiniz sokakta, gittiğiniz evde ve burada vatandaşlarımızı karşılarken Toroslar'ı ve Toroslar Belediyesini temsil ediyorsunuz. Güzellikle, sağlıkla ve mutlulukla hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Yılmaz, vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmeleri için belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını da kaydetti.

Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri müdürlükleri başta olmak üzere çözüm masası ekiplerinin her an görev başında olacağını belirten Yılmaz, "Hemşehrilerimiz, istek ve taleplerini bayram boyunca da 0324 322 72 00 numaralı telefonumuzu arayarak iletebilirler” dedi.