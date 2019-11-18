İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yılmaz şampiyon sporcuları kutladı

Türkiye Motodrag Şampiyonası’nda Toroslar Belediyesi’ni temsilen yarışan sporcu Caner Kıt, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda Toroslar Belediyesi'ni temsilen yarışan sporcu Caner Kıt, Türkiye şampiyonu oldu.


Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF), 16-17 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlediği Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda Toroslar Belediyesi'nin destek verdiği Mersin Motosiklet Spor Kulübü yarışmacıları, 2. ayak yarışlarında 15 kupa, 3. ayak yarışlarında 17 kupa alarak 2019 yılı Türkiye Kulüpler Şampiyonluğunu göğüsledi.


Türkiye'nin dört bir yanından 46 sporcunun katıldığı yarışlarda Toroslar Belediyesi'ni temsilen yarışan sporcu Caner Kıt ise sınıfında Türkiye Motodrag Şampiyonluğunu elde etti.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, başarılarından dolayı Caner Kıt ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyelerini tebrik ederek, “Belediyemizi temsil eden sporcularımızın katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde etmesi bizim için büyük bir gurur. Kulübümüz bünyesinde ve Mersin'de destek verdiğimiz sporcularımızın hepsi çok yetenekli. Antalya'da yapılan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan sporcumuz Caner Kıt ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyelerini tebrik ediyorum. Belediye olarak bundan sonraki süreçte de spora her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.