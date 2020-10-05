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Başkan Yılmaz: "Satın alma, sahiplen"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde can dostlarını ziyaret etti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde can dostlarını ziyaret etti.


Başkan Yılmaz, ilçede bulunan MARS K9 Köpek Eğitim Merkezini ailesiyle birlikte ziyaret ederek, uzman köpek eğitmeni Rasim Tekin'den faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı.


Merkezde incelemelerde de bulunan Yılmaz, önümüzdeki süreçte sokak hayvanlarının korunması ve köpek eğitimi ile ilgili bir takım projeler gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "İnsanoğlu doğayla mücadelesinde yaşamını devam ettirmek için hayvanlardan yardım almış ve dostluğundan faydalanmıştır. Ancak teknoloji geliştikçe, insanoğlunun yaşam alanı genişledikçe hayvanların yaşam alanları daralmış ve yaşama şartları zorlaşmıştır. Bizlere düşen can dostlarımıza sahip çıkmaktır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü nedeniyle biz de ilçemizde bulunan MARS K9 Köpek Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettik. Böyle güzel bir tesisi kentimize ve ilçemize kazandırdıkları için uzman köpek eğitmeni Rasim Tekin'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


"Satın alma, sahiplen" diyen Yılmaz, "Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Can dostlarımıza sahip çıkalım, sevgiyle yaklaşalım" ifadelerini kullandı.

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