Başkan Yılmaz, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen ve emniyet mensuplarının da hazır bulunduğu iftar programında şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet eden Yılmaz, “Bugün bu güzel sofrada değerli şehit ve gazi ailelerimizle buluşmak bizim için büyük bir onurdur” dedi.

Her daim şehit ve gazi ailelerinin yanında olacaklarını kaydeden Yılmaz, “Sizler, bizlere aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetisiniz. İnşallah Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde bizi bayrama ulaştırır. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.

Başka Yılmaz daha sonra, Değirmendere Mahalle Muhtarlığı ile Mersin Değirmendereliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeği ile Aladağ Mahallesi sakinlerinin düzenlediği iftar programının da konuğu oldu.

Burada birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yılmaz, Ramazan'ın paylaşmak olduğunu hatırlatarak, “Ramazan'da paylaşılan bu güzel huzur ortamının, birlik ve beraberliğin yılın 11 ayında da yaşanmasını temenni ediyoruz. Amacımız daha güzel Toroslar inşa etmek ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sunmaktır. Çalışmalarımız da bu yöndedir" diye konuştu.