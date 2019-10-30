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Başkan Yılmaz, Strazburg'da Yerel ve Bölgesel Yönetimler Genel Kuruluna katıldı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Aşfın Yılmaz, Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 37.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Aşfın Yılmaz, Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 37. Genel Kuruluna katılan Türk heyette yer aldı.


Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 37. Genel Kurulunda görev alan Başkan Yılmaz, genel kurulla ilgili yaptığı açıklamada, birçok ülkeden katılımcı delegelere Türkiye hakkında bilgiler verdiklerini, ayrıca Strazburg Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ile de Türk heyetine verilen resepsiyonda bir araya geldiklerini söyledi.



Strazburg'dan asker selamı gönderdi


Strazburg'dan video göndererek başta Türkiye'nin ve Mersin'in Cumhuriyet Bayramını asker selamı verip kutlayan Yılmaz, “Cumhuriyet Bayramımızda Avrupa Konseyi'nin kurucularından biri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası platformlarda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatındaki başarısıyla dünyanın dikkatini çekti. Biz de birçok ülkeden gelen delegelere gururla operasyonun haklılığını ve başarımızı anlattık. Bu başarıda büyük fedakarlık örneği gösteren Mehmetçiklerimize minnettarız. Cumhuriyet Bayramında ülkemizi temsilen katıldığım bu çalışma dolayısıyla kutlamalara katılamadım ama her zaman olduğu gibi kalbim ülkemin, milletimin yanındaydı” dedi.

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