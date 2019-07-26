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Başkan Yılmaz: "Toroslar'ın kalkınması için hep birlikte çalışacağız"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe esnafını tek tek ziyaret ederek, talep ve düşüncelerini dinledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe esnafını tek tek ziyaret ederek, talep ve düşüncelerini dinledi.


Belediye çalışmaları hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Yılmaz, vatandaşın taleplerini yerinde dinlemek ve ortak bir akılla sorunları çözmek amacıyla esnaf ziyareti yaptıklarını belirtti. Esnafa hayırlı işler, bol kazançlar dileklerinde bulunan Yılmaz, “Esnafımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor ve bu görüşmelerle ihtiyaçlarını tespit edebiliyoruz. İlçemizin daha modern ve yaşanabilir bir kent olması adına yürüttüğümüz çalışmalarda esnafımızın memnuniyeti çok önemli. Toroslar'ın kalkınması ve ticari hareketliliğin arttırılması için hep birlikte çalışacağız” dedi.


Yılmaz'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden ilçe esnafı ise “Başkanımızın ziyaretleri ile talep ve sorunlarımızı kendisine iletme fırsatı buluyoruz. İlçede kısa sürede yapılan belediye hizmetlerini takdir ediyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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