Başkan Yılmaz: “Türkçemizin korunması için üzerimize düşeni yapıyoruz”

Başkan Yılmaz, Dil Bayramı'nın 87'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Türkçenin doğru kullanılması noktasında bugün herkese büyük görevler düştüğünü vurgulayan Yılmaz, “Dilimizin özenle korunarak yabancı kelimelerden arındırılmasına önem veriyoruz ve çalışmalarımızda bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz” dedi.

1932'de Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül'ün Türkiye'de Dil Bayramı olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Yılmaz, “Milli değerlerimizi gelecek nesillerimize doğru aktarmak amacıyla yabancı kelime kullanma alışkanlığı ve özentisinde olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Amacımız, Türk Dili‘nin öz zenginliğini ortaya çıkarmak, onu dünya dilleri arasında, değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir” sözüne atıfta bulunan Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

“Bizi millet yapan en temel unsurlarından başında, varlığı ve zenginliğiyle gurur duyduğumuz Türkçemiz geliyor. Dilini kaybeden milletlerin benliğini ve inancını da kaybedeceği gerçeğinden hareketle Türk dilinin korunması noktasında üzerimize düşeni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Dil Bayramı'nın 87'nci yılını kutlar, Türkçemizin gelişmesine katkı sunan herkese saygı ve teşekkürlerimi sunarım.”