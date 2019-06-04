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Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bayramlaştı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kılınan bayram namazının ardından Musalı Mahalle sakinleri ile bayramlaştı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazının ardından Musalı Mahalle sakinleri ile bayramlaştı.


Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, yaşlıların elini öperek hayır dualarını aldı, gençlerle sohbet etti. Bayramlaşmada yoğun ilgiyle karşılaşan Yılmaz, mahalle meydanında tokalaşarak bayramını kutladığı vatandaşların yanı sıra esnaf ve ev ziyaretleri de yaptı. Bayramların büyüklerin ziyaret edildiği, kardeşlik ve barış duygularının pekiştiği zamanlar olduğunu söyleyen BYılmaz, “Sevgi ve kardeşlik duygularını en yoğun şekilde yaşadığımız Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızla bayramlaştık. Tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin Ramazan bayramını tebrik eder, bu rahmet ve bereket günlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim. Hep birlikte nice güzel bayramlara” dedi.


Yılmaz, bayram ziyaretinin ardından Musalı Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in mezarını ziyaret ederek, kabir başlarında dua etti.

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