Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi

Sadiye Mahalle Muhtarı Mutlu Özdemir'in düzenlediği 'Sadiyeliler buluşuyor' programına katılan Yılmaz, burada 7'den 70'e herkesle kucaklaştı. Mahalle Muhtarı Mutlu Özdemir, Başkan Yılmaz'a mahallelerine sunduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Mahallemizde birlik, beraberlik ve kaynaşma adına düzenlediğimiz bu etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz” dedi.

“Bu buluşmada sevgi, dostluk ve muhabbet var”

Başkan Yılmaz, Sadiye Mahallesi'nde mahalle sakinleri arasında geleneksel olarak düzenlenen buluşmanın birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına önemli olduğuna dikkat çekerek; “Bu etkinliğin birçok açıdan güzelliği ve anlamı var. Hemşehri olarak mahalle sakinlerinin bir araya gelmesi, akrabalık ilişkilerini güçlendirmeleri, çocuklara ve gençlere köylerini ve değerlerini tanıtmaları son derece kıymetli. Sadiyeliler de bu birlikteliği en güzel şekilde tesis ediyorlar. Biz de Sadiye Mahallemize ne zaman gelsek sevgi, muhabbet ve dostluk gördük. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz daim eylesin” ifadelerini kullandı.

“Ürettikçe varız, üretmeye devam edelim”

Sadiye Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin ürettiği balın da çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz; “Hemşehrimiz, burada üretilen balı bizlere takdim etti. Bu da bizi çok memnun etti. Kiraz ve cevizin yanında bal üretiminin de Sadiye Mahallemizde ve bölgemizde artması için gerekli çalışmayı yapacağız. Ürettikçe varız. Ne kadar çok üretebilirsek, o ürünü de değerinde satabilirsek daha güçlü oluruz. İnşallah daha da büyüyeceğiz ve gelişeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, daha sonra Kızılkaya Mahallesi'nde bulunan Yenidünya Derneğinde mahalle muhtarı Candan Kara ve hemşehrilerileriyle de bir araya geldi. Burada da yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Yılmaz, dernekte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.