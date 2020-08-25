Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldi

Yeniköy, Aladağ ve Musalı mahallelerinde incelemelerde bulunarak mahalle muhtarları, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Yılmaz, Toroslar'ın her noktasına hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yaz aylarında nüfusu 180 bini bulan yaylalarda vatandaşların taleplerini dinleyen Yılmaz'a, Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.

Hizmetlerin vatandaşlara zamanında ulaşması ve acil ihtiyaçların yerine getirilmesi adına yayla ziyaretlerini sıklıkla gerçekleştiren Başkan Yılmaz, mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Teknik ekipler tarafından mahallelere yapılan çalışmaları koordine ederken vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini bizzat kendilerinden dinleyen Yılmaz, hem merkezde hem de yaylalarda ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

"Hedefimiz en iyisini yapmak"

İlçe genelinde çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Hem merkez mahallelerimize hem de yaylalarımıza en çok yatırım yapan bir belediyeyiz. Normalde nüfusumuz 300 bin. Yaz aylarında da yaylalarımızdaki nüfus 180 bin kişiyi buluyor. Bizim vazifemiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve hizmet vermek. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yollarımızda sıcak asfalt, yama ve kilit parke çalışmalarımızı yaptık. Temizlik sistemimizi yeniden organize ettik. İş yapma kapasitemizi arttırdık. Sorumlu belediyecilik anlayışıyla da çalışarak hizmet alanlarımızın dışındaki hizmetler konusunda da vatandaşlarımıza yardımcı oluyor ve yönlendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Yeniköy, Ayvagediği ve Gözne mahallelerimizdeki kilit parke çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ciddi bir yol kat ettik ama hep daha iyisini hedefliyoruz. Bu sene iki defa sel ve kar felaketi oldu. Biz bu yol bizim yolumuz, bu yol Büyükşehir Belediyesinin yolu ya da karayollarının yolu diye bakmadan yol açma çalışmalarımızı yaptık. Önemli olan Toroslar halkımıza en güzel hizmeti sunmak" dedi.

"Üretenin kazanması lazım"

Başkan Yılmaz, yayla ziyaretleri sırasında el emeği göz nuruyla ürettikleri yöresel ürünleri ve bin bir emekle yetiştirdikleri sebze, meyveleri satan çiftçilerle de bir araya geldi. Yılmaz, üretimde verimliliği arttıracak ve ürünlerin katma değerlerini yükseltecek bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Köyde oturmanın avantajlı olması ve üretenin kazanması lazım. Burada şeftali bir Türk Lirası, aşağıda 4 Türk Lirası. Arada 25 kilometre var. Hem çalışma arkadaşlarımızla hem Tarım İl Müdürlüğüyle birlikte ürünlerin katma değerlerini yükseltecek bir çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da mahallelerine yaptığı ziyaretlerinden, yakın ilgi ve hizmetlerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.