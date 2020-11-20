Başkan Yılmaz, yerli ve yabancı yatırımcıları Mersin'e davet etti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yerli ve yabancı yatırımcıları Toroslar'a davet ederek, işbirliği çağrısı yaptı.

Başkan Yılmaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda düzenlenen "Türk-Alman Ekonomi Günü" webinarına katılarak Mersin'i ve Toroslar'ı anlattı. Webinar, Almanya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Friedo Sielemann, Gıda ve Tarım Bölüm Başkanı Peter Bohlen, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ayça Gözmen Yalçın, Ticaret ve Yatırım Temsilcisi Katrin Pasvantis ve Global Business Türkiye Temsilcilik Müdürü Adem Akkaya'nın katılımıyla zoom uygulaması üzerinden canlı yayınla gerçekleştirildi. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım fırsatları, vize süreçleri ve Almanya'da faaliyet gösteren çeşitli kurum, kuruluşlar hakkında üyelerin bilgilendirildiği toplantıda Başkan Yılmaz da söz alarak Mersin ve Toroslar'ın yatırımcılar için istikbal vadeden bir bölge olduğuna dikkat çekti.

"Yatırım Yapanın Yanındayız"

İşgücü potansiyeli, tarım ve istihdam alanları, ürün yelpazesi ve lojistik açıdan avantajlı bir konumda bulunan Mersin'in sanayileşerek büyümesi noktasında Toroslar'da yatırım yapacaklara kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Yılmaz, "Değerli Büyükelçiliğimize, Ticaret Odamıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Tarım, dış ticaret ve yatırım konusu bizim üzerinde durduğumuz ve çalıştığımız bir alan. Alman çalışma sistemine yabancı değilim. Uluslararası şirketlerde hukuk müşavirliği ve icra kurulu üyesi olarak görev yaptım. Köklü Alman şirketlerinin bulunduğu projelerde çalışma imkanım oldu. Toroslarımız, 300 bin nüfuslu, Mersin'in merkezdeki en büyük ilçesi ve en fazla tarım üretiminin yapıldığı bir bölge. Toroslar'da, Mersin'de rakım 0'dan 3 bin metreye kadar çıkar. Bir tarafta tropikal ürünler yetişirken, bir tarafta da soğuk şartlarda tüm meyve ve sebze yetişiyor. Toroslarımız, bu üretimin en çok yapıldığı ilçe. Biz de bu yapılan tarım üretiminin işlenmesi, yeni tesisler kurulması noktasında çalışmalar yapıyoruz. 15 gün önce ilçemizde tıbbi aromatik bitkiler işlemesi yapacak bir tesisin temelini attık. Başka bir tesisle de ilgili yer baktık. Mersinimizde çok ciddi bir yatırım imkanı var. Lojistik olarak çok uygun bir bölgedeyiz. Ama en önemlisi de biz varız. Buraya gelecek yatırımcıları yönlendirecek, ağırlayacak, yer gösterecek ve belediye başkanı olarak doğrudan ilgilenecek bizler varız. Bu açıdan Mersin'i, Toroslar'ı bir yere not edin ve yatırımlarınızı mutlaka buraya yönlendirin istiyoruz" dedi.