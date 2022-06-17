İhlas Haber Ajansı

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Başkan Yılmaz, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.


“Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bütün bir yıl boyunca büyük bir emek ve çaba göstererek hazırlandıkları YKS'de başarılı olacaklarına inancım tamdır” diyen Başkan Yılmaz, “Eğitim hayatınızın bir dönüm noktası olan bu sınav elbette çok önemli. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, ancak alınan sonuç ne olursa olsun kendinize güvendiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engelin bulunmadığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.


Toroslar Belediyesi olarak sınav hazırlık sürecinde de gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Yılmaz, “Eğitim önceliğimiz. Hepimizin arzusu gençlerimizin hayal ettiği ve sevdiği mesleklere sahip olmalarıdır. Sınava girecek tüm öğrencilere zihin açıklığı ve başarılar diliyorum” dedi.


Yılmaz, sınav saatleri içerisinde okulların çevresinde gürültü yapılmamasına da özen gösterilmesini istedi.

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