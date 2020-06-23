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Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını inceledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgiler aldı.


Toroslar Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de kaldırım, kilit parke yol ve asfalt çalışmalarını artırdı. Portakal Mahallesi'ne yaklaşık 24 bin metrekare sathi kaplama asfalt serimi yapan ekipler, çalışmalarına Yalınayak Mahallesi'nde devam ediyor.


Belediye Başkan Yılmaz da Yalınayak Mahallesi'ni ziyaret ederek, ekiplerin bölgede yaptığı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İlgili birim müdürlerinin eşlik ettiği incelemeler sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinleyen Yılmaz, "Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarımıza önem veriyoruz. Yalınayak Mahallemiz de hızla büyüyen ve gelişen mahallelerimizden biri. Bu mahallemizde sathi asfalt çalışmalarına başladık. Yeni yapılaşmanın olduğu bu alanlara hizmetlerimizi etkin ve verimli bir şekilde götürmenin gayretindeyiz. Yenilenen yollarımızla ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Amacımız ilçemizin her noktasında hemşehrilerimizin daha rahat ve güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Planlı çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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