Başkan Yılmaz: “Yüksek kesimlerde konforlu ve güvenli yollar oluşturduk”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Yüksek kesimlerde konforlu ve güvenli yollar oluşturduk” dedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaylalardaki yol çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Soğucak, Gözne ve Ayvagediği mahallelerinde yol açma ve düzenleme çalışmaları yaptı.

“İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe merkezindeki yoğun çalışmalarla birlikte yayla sezonu öncesi yüksek kesimlerdeki mahallelerde yol açım ve düzenlemenin yanı sıra kilit parke yol çalışmalarını da program dahilinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Çevik Belediyecilik çalışmalarımızla ilçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Yol yapım çalışmalarımız, merkezde ve yaylalarımızda eş zamanlı olarak devam ediyor. Mahallelerimizde mevcut yolları bakımdan geçiriyor ve alternatif yol güzergahları açarak, ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Amacımız, güvenli ve yüksek kalitede yaşam alanları oluşturmak” dedi.