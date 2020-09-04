Başkan Yılmaz, zabıta personelini telsiz anonsuyla kutladı

Başkan Yılmaz, Zabıta Teşkilatının 194'üncü kuruluş yıl dönümünü telsiz anonsuyla kutlayarak, zabıta personeline özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, Zabıta Teşkilatının 194'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Toroslar halkının sağlığı, huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan Zabıta Müdürlüğü personeline, telsizden kutlama anonsu geçti. Covid-19 tedbirleri kapsamında telsizle anons geçerek zabıta personelinin haftasını kutlayan Yılmaz'ın sesini duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen zabıta personeli de hoş sürpriz için teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, anonsta, "Kıymetli mesai arkadaşlarım; Zabıta Haftanızı kutluyorum. Sizler, yaptığınız uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlıyorsunuz. Belediyemizin gözü, kulağı, eli, ayağı sizsiniz. Özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyor, sağlık ve huzurla görevlerinizi icra etmenizi diliyorum. Zabıta Haftanız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ülkenin dört bir yanında vatandaşların huzuru ve sağlığı için fedakarca çalışan tüm zabıta teşkilatının haftasını da kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.