Başkan Yılmaz'a MGC ve MYD'den ziyaret

MERSİN (İHA) – Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetimi ile Mersin Yazarlar Derneği (MYD) Yönetimi, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'a, sivil toplum kuruluşları tarafından hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan Yılmaz, bu çerçevede MGC Başkanı Turgay Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile MYD Başkanı Rüştü Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı.

İlk olarak MGC Başkanı Demirtaş ve Yönetimi ile görüşen Başkan Yılmaz, bugüne kadar üstlendiği görevlerde basınla her zaman yakın mesafede olduklarını, iyi niyet ve karşılıklı anlayış içerisinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Aynı yaklaşımı Toroslar Belediye Başkanlığı görevinde de devam ettireceklerinin sözünü veren Yılmaz; “İlçemizde gerçekleştireceğimiz hizmetlerin, projelerin yansıtılmasında ve tanıtılmasında tabi ki basınımıza ihtiyacımız var. İnşallah iyi niyet ve saygı çerçevesinde birlikte el ele vererek çalışacağız. Nazik ziyaretlerinden dolayı MGC yönetimimize teşekkür ediyorum” dedi.

MGC Başkanı Demirtaş da Yılmaz'ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette cemiyet çalışmaları hakkında da bilgiler veren Demirtaş, yapılan hizmetlerin takipçisi olacaklarını ve her zaman destek vereceklerini söyledi.

Başkan Yılmaz daha sonra MYD Başkanı Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırladı. Aydın ve yönetimine de nazik ziyaretleri için teşekkür eden Yılmaz, “Halkımıza en güzel hizmeti sunabilmek adına kentimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla devamlı istişare içerisinde olacağız” diye konuştu.