Başkan Yılmaz'dan annelere 100 bin çiçek

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Anneler Günü öncesinde belediye fidanlığında yetiştirilen 100 bin adet kadife çiçeğini annelere hediye etti.

Toroslar ilçesi başta olmak üzere il merkezindeki tüm resmi ve sosyal kurumlara çiçek gönderen Başkan Yılmaz, Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Yılmaz, huzurevinde kalan udi ve ses sanatçısı Sevil Seyhan'ın bir sürprizi ile karşılandı. Seyhan, yazıp bestelediği “Annem” şarkısını Yılmaz'ın ziyaretinin anısına seslendirerek, güzel bir anı bıraktı. Bu jest karşısında oldukça mutlu olduğunu belirten Yılmaz, annelerin dünyanın en kutsal varlıkları olduğunu

söyledi. Yılmaz, "Huzurevinde kalan annelerimizi ziyaret ettik ve anneler gününü kutladık. Onlarla sohbet ederek, güzel bir gün geçirdik. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” dedi.

Yılmaz daha sonra Belediye personeline ve Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki kültür sanat kaldırımında anne ve anne adaylarına çiçek takdim ederek, Anneler Günü'nü kutladı.