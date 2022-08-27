Başkan Yılmaz'dan Bahçeli'ye Malazgirt Zaferinin yıl dönümünde anlamla hediye

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Malazgirt Zaferinin 951'nci yıl dönümünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında hazırlanan el yapımı 'miğfer' ve resminin bulunduğu yağlı boya tablo hediye etti.

Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı kutlamalarına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle düzenlenen ve devlet erkanının da katıldığı program coşkuyla gerçekleşti. Ahlat'ta yerini alan Toroslar Belediyesinin yöresel çadırı ise katılımcıların ilgi odağı oldu. Çadırı ziyaret eden misafirlere Mersin'e özgü cezerye ikram edildi.

Bahçeli, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan zaferin yıl dönümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, Genel Başkan Bahçeli'ye Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) özenle hazırlanan el yapımı 'miğfer' ve resminin bulunduğu yağlı boya tablo hediye etti. Bahçeli ise takdim edilen hediyeden dolayı memnuniyetini ifade ederek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Bahçeli'ye çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Başkan Yılmaz, “Genel Başkanımızın dediği gibi irademiz Sultan Alparslan'ın iradesi, ilhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır” dedi.

“Genel Başkanımız, Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli ile Malazgirt Zaferimizin 951. yıl dönümünde bir araya gelmenin onurunu yaşadım” diyen Yılmaz, “Türk milleti için ağustos ayı, kahramanlık ve zafer ayıdır. 1071 Malazgirt Zaferi, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının sembolü olmuştur. Geçmişimizden aldığımız güçle Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır. Anadolu'yu ebediyen vatan kılan Sultan Alparslan ve şanlı ecdadımızı, Büyük Taarruzun 100'üncü yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerinden ardından Başkan Yılmaz, geçmişi bin yıl öncesine dayanan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Selçuklu Mezarlığına da ziyarette bulundu.

Daha sonra MHP ve AK Parti Hasköy ilçe teşkilat başkanları ve yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, Hasköy'e özgü közde demlenmiş çaylarından içerek, gönüldaşlarıyla sohbet etti. Başkan Yılmaz, Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band'ın Ahlat Meydanında düzenlenen konserinde de sanatçılarla bir araya gelerek, programa sundukları katkılarından dolayı teşekkür etti.